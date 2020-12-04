Instories, Instagram’da takipçi sayısı ve beğenilerinizi artırmanıza yardımcı olacak gönderi ve hikaye oluşturucudur. Instagram düzeni için bu uygulamayı yükleyin ve trendlere girecek video hikayeler ve gönderiler oluşturun. Instories App Store’da da ücretsiz indirilebilir!

Instories iOS İndir

Kişisel veya kurumsal Instagram hesabınızın popülerliğini artırmak mı istiyorsunuz? IG hikayeler ve gönderilerinizin harika görünmesini sağlamak için Instories uygulamasının hikaye şablonları ve temalarını kullanın. Instories, yalnızca Instagram için temalar ve kolajlardan oluşan bir koleksiyon sunmaz; aynı zamanda güzel görünen yazı tipleri, animasyonlar, harika video efektleri, müzik ile profesyonel görünen videolar oluşturmanıza yardımcı olur.

Yüksek kaliteli dışa aktarma: Görseller ve videolar yalnızca yüksek çözünürlükte gelir ve en sevdiğiniz sosyal platformlara aktarılmaya hazırdır.

Tasarım becerisi gerekmez: İçeriğinizi beş dakikada kolayca oluşturabilirsiniz.

Özelleştirmesi kolay: 150’den fazla premium şablon, 20’den fazla yazı tipi hizmetinizde.

Hesap gerekmez: Her şey bu kadar kolay, uygulamayı indirin ve görsel hikayenizi anlatın.

Karmaşık yazılım gerekmez: Sadece akıllı telefonunuza ihtiyacınız var; başka hiçbir şeye değil.

Güzelliği Yaratın

Uygulama son derece kullanıcı dostu ve basittir. Hikayenizi düzenlemek için olanlardan başka ekstra ayar, hesap veya ek kurulum gerekmez. Şablonunuzu seçin ve sosyal medyanıza daha fazla sevgi katın.

Fırsatlar Sonsuz

Kolayca çeşitli kolajlar, geçişli renk kombinasyonları ve şaşırtıcı kenarlıklar oluşturabilirsiniz. Izgara çizgisi ve fotoğraf blok ayarları, kenar boşlukları, arka planı ve odaklığı düzenlemenize yardımcı olur. Tuvalinize başka bir fotoğraf katmanı veya metin ekleyin.

Anılarınızı Paylaşın

Tüm hikayeleriniz Instagram, Facebook veya Snapchat’te gönderilmek üzere önceden doğru boyutta ayarlanmıştır.