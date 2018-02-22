iPlay Radio & Music Player, iOS platformunda en çok indirilen müzik uygulaması. Ücretsiz ve sınırsız müzik dinleme, müzik indirme, radyo dinleme, video izleme ve indirme kısacası müzik sever olarak ihtiyaç duyacağınız her şeyi sunuyor. Arka planda çalma desteği de mevcut.

Yerli ve yabancı en popüler ve yeni şarkılar, en çok izlenen - trend YouTube videoları, en çok dinlenen çalma listeleri, farklı ülkelerden binlerce radyo kanalı, her ülkeden popüler podcast’ler, iTunes müzik hitleri, SoundCloud remiksleri - çalma listeleri ve daha fazlasını sunan iPlay Radio & Music Player, iPhone ve iPad kullanıcıları arasında oldukça popüler. Hatta iOS’un 1 numaralı müzik uygulaması. Ara ara reklamlar girse de radyo, müzik ve videoyu bir arada sunmasıyla tercih edilebilir.

Play Radio & Music Player Özellikleri: