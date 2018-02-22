En çok indirilen müzik çalma ve radyo dinleme uygulaması
iPlay Radio & Music Player, iOS platformunda en çok indirilen müzik uygulaması. Ücretsiz ve sınırsız müzik dinleme, müzik indirme, radyo dinleme, video izleme ve indirme kısacası müzik sever olarak ihtiyaç duyacağınız her şeyi sunuyor. Arka planda çalma desteği de mevcut.
Yerli ve yabancı en popüler ve yeni şarkılar, en çok izlenen - trend YouTube videoları, en çok dinlenen çalma listeleri, farklı ülkelerden binlerce radyo kanalı, her ülkeden popüler podcast’ler, iTunes müzik hitleri, SoundCloud remiksleri - çalma listeleri ve daha fazlasını sunan iPlay Radio & Music Player, iPhone ve iPad kullanıcıları arasında oldukça popüler. Hatta iOS’un 1 numaralı müzik uygulaması. Ara ara reklamlar girse de radyo, müzik ve videoyu bir arada sunmasıyla tercih edilebilir.
Play Radio & Music Player Özellikleri:
- YouTube videolarını, kanallarını ve çalma listelerini kolayca bulma
- Dünya genelinde 200’den fazla ülkeden 45.000’i geçkin radyo kanalı
- Her ülkeden popüler radyo listeleri
- Her ülkeden en çok dinlenen podcast’ler
- Türüne göre ayrılan radyo istasyonları
- Çalma listesi oluşturma
- Son iTunes müzik hitleri için en iyi listeler
- Farklı türde şarkı bulma
- Video kalitesini ayarlama
- SoundCloud remiks ve çalma listeleri arama
- Arka planda çalma
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