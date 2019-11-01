İsbike uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınız üzerinden bisiklet kiralayabilir ve keyifli bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan isbike, vatandaşların sağlık yaşam ve çevreci ulaşım taleplerine cevap veriyor. İster spor için isterseniz de ulaşım için bisiklet kiralayabileceğiniz sistemde, uygulama üzerinden yakınınızdaki istasyonlar ı görebilir, mevcut bisiklet sayısına göre ilgili istasyondan kiralama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hesabınıza bakiye yüklemesi yaparak pratik bir şekilde ödeme işlemlerini tamamlayabileceğiniz isbike uygulamasında, edindiğiniz kuponları da ekleyebiliyorsunuz. Daha önceki kullanımlarınızı inceleyebileceğiniz bir bölüm de sunan isbike uygulamasında tarih-saat, konum, toplam süre ve mesafe gibi bilgileri inceleyebilirsiniz. Eğer siz de seyahat ve spor tercihinizi bisiklet kullanımından yana yapıyorsanız, isbike uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.