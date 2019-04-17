Markete gidecek zamanınız yoksa, istegelsin uygulaması ile iOS cihazlarınızdan online market alışverişi yapabilmeniz mümkün.

Kullanıcıların hayatını kolaylaştıran uygulamalar arasında gösterebileceğimiz istegelsin uygulaması, yorgun olduğunuzda veya vaktiniz olmadığında market alışverişlerinizi kapınıza kadar getiriyor. Et-tavuk, sebze, meyve, kahvaltılık, süt ürünleri ve daha birçok kategori de binlerce ürün çeşidi bulabileceğiniz istegelsin uygulamasında, dilediğiniz üründen dilediğiniz miktarda satın alabiliyorsunuz.

Stok durumuna önem veren ve istediğiniz ürünler yerine alternatif ürünler göndermeyen istegelsin uygulamasında, satın alacağınız ürünlerin en tazesi sizin için özenle seçiliyor. Listelerinizi arkadaşlarınızla paylaşma seçeneği sunan ve kendi listenizi oluşturmanıza gerek bırakmayan istegelsin uygulamasında bütçenize katkı sağlayacak kampanyalardan da faydalanabilirsiniz. Eğer siz de market alışverişlerinizi kolayca gerçekleştirmek istiyorsanız, istegelsin uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.