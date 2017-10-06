İzmir Ulaşım Merkezi tarafından geliştirilen İZUM uygulamasını kullanarak, iOS cihazlarınız üzerinden İzmir ulaşımına ait birçok bilgiye anında ulaşabileceksiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir’i akıllı kent haline getirme isteği üzerine atılan önemli bir adımla, toplamda 5.000 kamera ve 10.000’in üzerinde cihazla Akıllı Trafik Sistemi devre girdi. İzmir’deki trafik durumu, boş otoparklar, kazalar ve yol çalışmaları, açık eczaneler ve hava durumu gibi önemli bilgileri anlık olarak sizlere sunan uygulamada, şehrin önemli noktalarına yerleştirilen kameralarla ilgili bölgeleri canlı takip edebiliyorsunuz.

Durakta beklerken otobüslerin nerede olduğunu da harita üzerinden görebileceğiniz uygulamada, gideceğiniz yere istediğiniz ulaşım araçlarını seçerek yol tarifi alabilmeniz de mümkün hale getirilmiş. Anlık hava durumunu ve İzmir’deki açık eczaneleri de harita üzerinden gösteren İZUM uygulamasında, otoparklarda yer var mı? sorusunun cevabını da sizlere sunuyor. Tüm otoparklardaki doluluk oranlarını, çalışma saatlerini ve detaylı bilgileri inceleyebiliyorsunuz. iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanabileceğiniz İZUM uygulaması, İzmir’de yaşayan herkesin akıllı telefonlarında bulunması gereken uygulamalardan biri diyebilirim.

Uygulama özellikleri: