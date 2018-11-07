Joom, 2018’in en iyi alışveriş uygulaması. Uygun fiyata kaliteli ürünler bulabileceğiniz, %100 güvenilir satıcılar ve ücretsiz kargo seçeneğiyle alışveriş yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Giyim, ayakkabı, aksesuar, kozmetik, elektronik, ev ürünleri, oyuncak ve hediye kısaca her şey Joom’la mevcut.

Alışveriş yapmayı sevenlerin favori uygulamalarından Joom, kişinin baktığı ürünlere göre içeriğini güncelleyen diğer deyişle kişinin zevkine daha çok uyacak ürünleri listeleyen bir mobil alışveriş uygulaması. Ürünlerin fiyatları diğer online mağazalara göre çok daha ucuz. Her hafta da %80’e varan indirimler yapılıyor. Hangi ürünü alırsanız alın, ürünün fiyatı ne olursa olsun, Türkiye’nin tüm şehirlerine ücretsiz kargo fırsatı sunuluyor. Ürünü teslim alamaz, hasarlı çıkar ya da açıklamadan farklı bir ürünle karşılaşırsanız paranız iade ediliyor. Satın alma, iade, teslimat vb. ilişkin tüm sorularınız için de Türkçe müşteri desteği alıyorsunuz. Ürünlere gelen yorumlar da gerçekten ürünü alan, gerçek kişilere ait.