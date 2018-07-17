Lens Distortions, iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz harika bir efekt uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Fotoğraflarınıza eşsiz fotoğraflar uygulayıp paylaşabileceğiniz uygulama ile eşsiz resimler ortaya çıkarabiliyorsunuz.

Resimlere efekt yapmayı seven herkesin beğenerek kullanabileceği işlevsel bir uygulama olan Lens Distortions, hiç bir yerde görmediğiniz efektlerle resimlerinizi süsleyebileceğiniz bir ortam sunuyor. Fotoğraf paylaşmayı seven herkesin beğenerek kullanabileceği bir uygulama diyebilirim. Kolay kullanımı ve eşsiz efektleriyle de dikkat çeken uygulamada zarif güneş ışıklarından yağmur ve sis efektlerine kadar pek çok farklı efekti bünyesinde bulunduruyor. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz uygulamada daha fazla efekt sahibi olmak için abone olabiliyorsunuz. Eğer bu tarz bir uygulama arayışınız varsa Lens Distortions sizleri bekliyor.

Lens Distortions uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.