LIKE, video efekt programlarıyla yapılabilen etkileyici görsel efektleri, animasyonları telefonumuzdan yapmamıza izin veren ücretsiz bir uygulama. Oyun karakteri gibi ateş topu çıkarma, süper kahraman olup gökyüzüne yükselme, büyüyüp küçülme, ışınlanma, sihir yapma, boom efekti ve daha onlarca sıradan videolarınızı sihirli videolara dönüştüren efekt yer alıyor.

Mobil platformda en çok indirilen, sevilen video efekt uygulamaları arasında LIKE. Diğer video düzenleme, efekt uygulamalarından farklı olarak artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanıyor. PC tarafından ücretli video efekt programlarıyla oluşturulan videoları telefonunuzda, birkaç dokunuşla yapabiliyorsunuz. Videonuzu kaydetmeden önce kütüphaneden veya film rulonuzdan müzik seçimi yapıyorsunuz. Videonuzu kaydedip uygulayacağınız efekti ve yerini (tüm videoya tek bir efekt uygulayabildiğiniz gibi farklı efektler de uygulayabiliyorsunuz) seçiyorsunuz. Efektler, artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde harika bir şekilde uygulanıyor. Tabii ki kayıt esnasında oyunculuğunuzu sergilemeniz lazım.