Low Polar uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan fotoğraflarınıza şık dokunuşlar yapabilirsiniz.

Çektiğiniz fotoğrafları öne çıkaracak dokunuşlar yapabileceğiniz Low Polar uygulamasında, özgün temaları kullanarak fotoğraflarınızı çarpıcı hale getirebilmeniz mümkün hale geliyor. 5 farklı çerçeve seçeneği sunan Low Polar uygulamasında pembe kenarlıklar, fotoğraf filmi efektleri ve daha birçok filtreler sizleri bekliyor.

Fotoğrafın konusuna göre farklı atmosferlerde ve modlarda efektler sunan Low Polar uygulamasında tema ve çerçeve seçimi yaptıktan sonra filtreleri kullanarak daha da özelleştirebilirsiniz. Fotoğrafçılık yeteneklerinizi ortaya çıkaracak, fotoğraflarınızı çarpıcı hale getirecek özellikler sunan Low Polar uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri