Mahallem, iOS işletim sistemine sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir alışveriş uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Mahallenizdeki esnaflara kolay yoldan erişim sağlayabileceğiniz uygulama ile siparişlerinizi de kısa yoldan elde edebiliyorsunuz.

Çevrenizdeki esnaflara mobil uygulama ile erişebileceğiniz ve siparişlerinizi kolayca halledebileceğiniz bir platform olan Mahallem uygulaması, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir uygulamadır. Uygulama ile 7/24 sipariş verebiliyor ve alacaklarınızı yalnızca 3 dakika içerisinde seçebiliyorsunuz. Esnaflarla mesajlaşıp iletişim kurabileceğiniz uygulamada dilediğiniz ödeme yöntemini de kullanabiliyorsunuz. Hem tüketici olarak hemde esnaf olarak giriş yapabileceğiniz uygulamada oldukça kolay bir kullanıma sahip oluyorsunuz. Şu an sadece İstanbul bölgesinde hizmet sunan uygulama aynı zamanda detaylı bir raporlama sunuyor. Aldıklarınızı da sürekli kontrol altında tutabileceğiniz Mahallem uygulamasını sakın kaçırmayın. Bakkaldan eczaneye, kasaptan kuaföre kadar pek çok farklı sektörden esnafa ulaşabiliyorsunuz.

Mahallem uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.