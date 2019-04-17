Marul uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan market alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Markete gidecek zaman bulamıyorsanız veya günün sonunda çok yorgun oluyorsanız, Marul uygulaması ile marketi ayağınıza getirebiliyorsunuz. Bulunduğunuz il ve ilçeyi seçtikten sonra bölgenizde hizmet veren hipermarket, süpermarket, market, şarküteri ve kasaplar ı görüntüleyebileceğiniz Marul uygulamasında, dilediğiniz mağazayı seçerek alışverişe başlayabilirsiniz. Ürünlerin mağazalardaki raf fiyatlarıyla aynı fiyatları sunan Marul uygulamasında, siparişleriniz için fazla ücret ödemek zorunda da kalmıyorsunuz.

Şarküteri, kahvaltılık, içecek, meyve, sebze, dondurulmuş ürünler ve daha birçok kategoride binlerce çeşit ürün yelpazesi sunan Marul uygulamasında, seçtiğiniz ürünler mağaza personeli tarafından özenle seçilerek kapınıza kadar getiriliyor. Ödemelerinizi de nakit, kredi kartı veya yemek kartlarıyla yapabileceğiniz Marul uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.