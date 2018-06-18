Meditasyon, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir meditasyon uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Ruhen arınabileceğiniz egzersizlere sahip olan uygulama ile stresinizi atabiliyorsunuz.

Günlük stresinizi atıp daha rahat bir hale bürünebileceğiniz bir etki yaratan Meditasyon uygulaması, pek çok sorununuza çözüm buluyor. Yüzlerce farklı türde egzersize sahip olan uygulama ile tüm endişelerinize ve kaygılarınıza çare bulabiliyorsunuz. Rahatlatıcı müzikler eşliğinde egzersizlerinizi yapabileceğiniz uygulama ile tüm aşamaları uyguladığınızda uykusuzluk ve stres gibi sorunlarınız kalmıyor. İlk ay tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Meditasyon uygulamasını kullanmaya devam edebilmek için aylık ya da yıllık abonelik satın almanız gerekiyor. Gelecek kaygısı, mutluluk, nefes egzersizleri, uykusuzluk ve bunlar gibi pek çok farklı soruna çare olan Meditasyon uygulamasını sakın kaçırmayın.

Meditasyon uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.