Moment - Pro Kamera ile hiç zorlanmadan fotoğraflarınızı manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Pozlamayı, ISO, deklanşör hızını, netliği, beyaz dengesini, görüntü formatını ve daha fazlasını kolayca ayarlayabileceğiniz uygulamayı bir parmağınız ile kontrol edin.

Daha iyi düzenleme sağlayabilmek adına RAW formatında fotoğraflar çeken uygulamada otomatik olarak herhangi bir ayarı sıfırlamak ister misiniz? Üzerine iki kez hafifçe vurun. Ekrandaki histogramı kullanarak parlaklık, kontrast gibi değerleri hızlı bir şekilde değiştirip düzenleyin.

Şimdilik yalnızca fotoğraflara destek sağlayan uygulamanın video için güncelleme alacağı dile getiriliyor. Ayrıca manuel veya otomatik olarak odaklama yapmanıza izin veren uygulamada çekilen fotoğraflar için ayrıntılı meta verileri görüntüleyerek detaylı bilgi edinin.

Moment - Pro Camera Özellikleri