MP3 Converter Video uygulamasıyla iOS cihazlarınız üzerinden videolarınızı müzik dosyalarına dönüştürebilirsiniz.

Bir videoda bulunan müzikleri veya diğer sesleri ses dosyası formatına dönüştürmek istiyorsanız, bu iş için bilgisayardan yardım almanıza gerek yok. MP3 Converter Video uygulaması, iPhone ve iPad cihazlarınızı kullanarak videolarınızı müzik dosyalarına hızlı bir şekilde dönüştürmenizi sağlıyor. AVI, MKV, MPG, MOV ve MP4 gibi video formatlarından MP3, AAC, M4A ve WAV formatlarına dönüştürme yapabileceğiniz uygulamada, ses dosyalarını biçimlendirmeniz de mümkün.

Videonun başlangıç ve bitiş konumlarını seçerek sadece ilgili bölümü dönüştürme özelliği de sunan MP3 Converter Video uygulamasında bitrate, örnekleme oranı ve ses yüksekliği gibi seçenekleri de dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. İster telefonunuzun hafızasından isterseniz de bulut depolama hesaplarınızdan içe aktarım yapabileceğiniz MP3 Converter Video uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri