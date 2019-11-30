Muğla Büyükşehir Belediyesi uygulaması ile şehrinizdeki güncel haberler ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.
Yaşadığınız şehirdeki haberler, duyurular ve etkinliklerden haberdar olmak istiyorsanız Muğla Büyükşehir Belediyesi uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan güncel haberler, duyurular ve etkinliklerden anında haberdar olabileceğiniz Muğla Büyükşehir Belediyesi uygulamasında, ihtiyaç duyabileceğiniz birçok özellik yer alıyor. Muğla’da gerçekleştirilen ve hazırlanan projeleri inceleyebileceğiniz uygulamada belediyeye istek, öneri ve şikayetlerinizi kolayca gönderebiliyorsunuz.
Tarihi, turistik ve diğer önemli yerlere ulaşım bilgilerinin yer aldığı Muğla Büyükşehir Belediyesi uygulamasında, planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri de anlık bildirimler ile iletiliyor. Evraklarınızı kontrol edebilmeniz için elektronik belge doğrulama özelliğine de yer veren Muğla Büyükşehir Belediyesi uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilir, tüm bu imkanlardan faydalanmaya başlayabilirsiniz.