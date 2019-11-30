Yaşadığınız şehirdeki haberler, duyurular ve etkinliklerden haberdar olmak istiyorsanız Muğla Büyükşehir Belediyesi uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan güncel haberler, duyurular ve etkinliklerden anında haberdar olabileceğiniz Muğla Büyükşehir Belediyesi uygulamasında, ihtiyaç duyabileceğiniz birçok özellik yer alıyor. Muğla’da gerçekleştirilen ve hazırlanan projeleri inceleyebileceğiniz uygulamada belediyeye istek, öneri ve şikayetlerinizi kolayca gönderebiliyorsunuz.