Music Cloud, App Store’da en çok oylanan, indirilen ücretsiz müzik dinleme uygulamaları arasında. iPhone/iPad cihazınızda müzik dinlemeyi seviyor, Spotify, Apple Music gibi müzik servislerini pahalı buluyorsanız, hem online (çevrimiçi) hem de offline (çevrimdışı) ve sınırsız müzik dinlemeye izin veren bu müzik çalara bir şans vermelisiniz.

Dünya genelinde en çok dinlenen, farklı türde, yerli ve yabancı parçaları ücretsiz olarak ister online isterseniz indirip internetinizden harcamadan dinleyebileceğiniz en iyi uygulamalardan biri Music Cloud. MP3, M4A, FLAC başta olmak üzere popüler ses formatlarını destekleyen iOS uygulaması, arka planda çalma, kilit ekranından ve Denetim Merkezi’nden kontrol, karışık ve tekrar çalma, bulut depolama desteği gibi güzel özeliklere sahip.

Music Cloud Özellikleri: