Musicloud uygulamasında hem yerel hem de bulut depolama hesaplarınızdaki müzikleri dinleyebilirsiniz.
Musicloud uygulaması iOS işletim sistemli cihazlarınızda kendi müziklerinizi dinlemenizi sağlıyor.
Oldukça başarılı bir müzik çalar uygulaması olan Musicloud, hem telefonunuzdaki hem de Dropbox, Google Drive, OneDrive vb. bulut depolama hesaplarınızdaki şarkılarınızı kesintisiz bir şekilde dinlemenize olanak sağlıyor. Gelişmiş özelliklere sahip güçlü bir müzik çalar deneyimi sunan Musicloud uygulamasında, FLAC dosya formatı desteği de sunuluyor. Arka planda müzik çalma, ekolayzır ayarları, albüm kapağı, şarkı sözlerini görüntüleme gibi faydalı özelliklere sahip olan uygulamada kendi çalma listelerinizi de oluşturabilirsiniz.
Kilit ekranında temel oynatma butonlarını kullanabileceğiniz Musicloud uygulamasında, uykuya dalmak için müzik dinleyen kullanıcıların işine yarayacak uyku zamanlayıcısı özelliği de sunuyor. Belirlediğiniz süre sonunda otomatik olarak kapanan uygulama, bu sayede telefonunuzun pil ömrünü de korumanızda kolaylık sağlıyor. Bir müzik çalar uygulamasından beklenen tüm ihtiyaçları fazlasıyla karşıladığını düşündüğüm Musicloud uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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