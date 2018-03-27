Musicloud uygulaması iOS işletim sistemli cihazlarınızda kendi müziklerinizi dinlemenizi sağlıyor.

Oldukça başarılı bir müzik çalar uygulaması olan Musicloud, hem telefonunuzdaki hem de Dropbox, Google Drive, OneDrive vb. bulut depolama hesaplarınızdaki şarkılarınızı kesintisiz bir şekilde dinlemenize olanak sağlıyor. Gelişmiş özelliklere sahip güçlü bir müzik çalar deneyimi sunan Musicloud uygulamasında, FLAC dosya formatı desteği de sunuluyor. Arka planda müzik çalma, ekolayzır ayarları, albüm kapağı, şarkı sözlerini görüntüleme gibi faydalı özelliklere sahip olan uygulamada kendi çalma listelerinizi de oluşturabilirsiniz.