MusiFan, iPhone kullanıcıları için ücretsiz, sınırsız müzik dinleme ve indirme uygulamaları arasında en iyisi. Türkçe ve yabancı milyonlarca şarkıyı mp3 formatında online dinleme veya indirerek çevrimdışı dinleme şansına sahip olduğunuz harika bir müzik çalma uygulaması. Çalma listeleri de yapabiliyorsunuz.

Spotify, Apple Music gibi zengin içerikli, kaliteli ancak abonelik modelli çalışan müzik dinleme uygulamalarını sevmiyorsanız, milyonlarca şarkıyı bünyesinde barındıran MusiFan ile kesinlikle tanışmalısınız. iOS platformunda en çok indirilen müzik uygulamaları listesinde ikinci sırada. iPhone’unuza (Apple Watch desteği de var) ücretsiz indirip sınırsız müzik dinleyebileceğiniz uygulamada şarkı, şarkıcı ve albüm araması yaparak kendi çalma listenizi oluşturabiliyor, ister online ister offline (şarkılar doğrudan cihaza inmiyor, şarkılara atılıyor) dinleyebiliyorsunuz. Şarkılar arası reklam yok, zamanlayıcı da ayarlayabiliyorsunuz. Dilerseniz hazır çalma listelerini de dinleyebilirsiniz.

MusiFan Özellikleri: