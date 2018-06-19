MusikON, iPhone/iPad kullanıcılarına önereceğim ücretsiz, sınırsız müzik dinleme ve indirme uygulamalarının başında geliyor. App Store’da en çok indirilen ve oylanan çevrimiçi ve çevrimdışı müzik dinleme uygulaması olma özelliğini taşıyan MusikON, iOS için en iyi müzik çalar diyebilirim.

Yerli ve yabancı popüler, en çok dinlenen, yeni - eski milyonlarca şarkıyı ücretsiz ve sınırsız ister online ister internetsiz diyebileceğiniz en iyi iOS uygulaması diyebilirim. Gözü yormayan, sade, modern arayüzle bizleri karşılayan müzik çalma uygulaması, Spotify, Apple Music vb. müzik servislerinde gördüğümüz Keşfet bölümü de sunuyor ki; buradan pop, hiphop, rock, metal kısaca müzik zevkinize uygun en iyi şarkılara kolayca ulaşabiliyorsunuz. Dilerseniz favori şarkılarınızdan çalma listeleri oluşturup internetinizden harcamadan müziklerinizi dinleyebiliyorsunuz. Arka planda çalma desteği, kilit ekranından kontrol etme elbette mevcut.

MusikON Özellikleri: