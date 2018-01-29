Nefis Yemek, Türk mutfağına ait leziz yemekleri karşımıza çıkaran yemek tarifleri uygulaması. Yemek tariflerini videolu anlatımlarla sunan ücretsiz uygulama, mutfağa yeni giren veya yeni tatlar keşfetmek, denemek isteyenlere hitap ediyor. Her damak tadına, beslenme tarzına uyan yemek tarifleri mevcut.

“Bugün ne yemek yapsam?”, “Akşam gelecek misafirlerime nasıl bir sofra kursam?”, “Diyetimi bozmayacak lezzetli yemek tarifleri nereden bulabilirim ki?” ve daha nice yemeğe ilişkin sorulan soruların yanıtını bulabileceğiniz harika bir yemek tarifi uygulaması Nefis Yemek. Lezzetli sağlıklı yemeklerin bir araya toplandığı diyet yemeklerinden vazgeçilmez başlangıçlara, B12 takviyesi et yemeklerinden yemek sonrası tatlılara hepsi birbirinden ağız sulandıran Türk yemeklerinin hepsi videolu olarak mevcut.

Yemekleri kategorilere ayıran uygulamada her yemeğin tüketildiği yer ve mevsimi dahil kısa açıklaması, kaç kişilik olduğu, hazırlanma ve pişirme süresi de gösteriliyor. Videolu yemek tariflerine her gün bir yenisi ekleniyor.