Nomo uygulaması ile iOS cihazlarınızdan profesyonel fotoğraflar çekebilirsiniz.

Profesyonel fotoğraf makinesine ihtiyaç duymadan, akıllı telefonlarınızdan profesyonel fotoğraf çekmek istiyorsanız Nomo uygulamasını deneyebilirsiniz. Fotoğraf çektikten sonra uygulanan rötuşlar yerine, sadece fotoğraf çekmeye odaklanabileceğiniz uygulamada, mağaza üzerinden çeşitli efektlere sahip kameraları satın alarak çekime başlayabilirsiniz.