Nomo uygulaması, profesyonel fotoğraf makinesi olmadan profesyonel fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor.
Nomo uygulaması ile iOS cihazlarınızdan profesyonel fotoğraflar çekebilirsiniz.
Profesyonel fotoğraf makinesine ihtiyaç duymadan, akıllı telefonlarınızdan profesyonel fotoğraf çekmek istiyorsanız Nomo uygulamasını deneyebilirsiniz. Fotoğraf çektikten sonra uygulanan rötuşlar yerine, sadece fotoğraf çekmeye odaklanabileceğiniz uygulamada, mağaza üzerinden çeşitli efektlere sahip kameraları satın alarak çekime başlayabilirsiniz.
Beğendiniz bir kamera özelliğini satın aldıktan sonra, ölümsüzleştirmek istediğiniz ana odaklanarak fotoğrafı çekmeniz yeterli oluyor. Çektiğiniz fotoğrafa eğriler, çerçeveler, ışıklar vb. analog ayarlar otomatik olarak Nomo uygulaması tarafından ekleniyor. Nomo uygulamasının yeteneklerini keşfetmek istiyorsanız, 7 gün boyunca ücretsiz deneme sürümünden faydalanabiliyorsunuz. Eğer, özellikler hoşunuza gittiyse Nomo Pro üyeliğini yıllık 152.99 TL ödeyerek satın alabilir ve tüm yeni kameraları ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Profesyonel fotoğraflar çekerek albümünüze renk katabileceğiniz Nomo uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.
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