Nutria, sağlıklı beslenmeye ilişkin faydalı bilgiler veren ücretsiz bir uygulama. Klasik diyet listeleri önermek yerine sağlıklı yaşam için neyin nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgilendiren süper bir uygulama.

Fazla kilolarından kurtulup sağlıklı yaşama merhaba demeye karar vermiş herkese yardımcı olacağını düşündüğüm bu uygulama, benzerlerinden oldukça farklı. Diyet uygulamalarında genellikle program seçimi yaparsınız, seçtiğiniz programa uygun tavsiye edilen diyet listelerine uymak zorunda kalırsınız. Diyetisyenden de yardım almak isterseniz üyelikle uğraşırsınız. Nutria, bu sorunları çözen, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam odaklı bir sağlık uygulaması.

Sağlıklı daha da önemlisi lezzetli yemek tarifleri (kalori değerinden hazırlanma süresine detaylı , detoks programları (hızlı detokstan yağ yakıcı ve günlük toplarlayıcı detoksa) sağlıklı yaşam konusunda podcast içeren uygulama, sıklıkla sorulan sorular için de yanıtlar sunuyor. Örneğin; Doğru detoks nasıl yapılmalı? Glutenli her şey sağlıksız mı? Şok diyet yapılmalı mı? Vegan ve vejeteryan beslenmenin püf noktaları nelerdir? Spor yapıyorum nasıl beslenmeliyim? gibi soruların yanıtlarını bulacağınız zengin içerikli bir uygulamadan bahsediyorum.