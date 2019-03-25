Offline Music: Converter iPlay, iPhone için ücretsiz müzik dinleme ve indirme uygulaması. YouTube videoları MP3 olarak indirmek dışında Instagram, Facebook, SoundCloud videoları indirip farklı formatlara çevirmek için kullanabileceğiniz harika bir müzik uygulaması. Video ve ses dosyalarını çalmak ve dönüştürmek için ücretsiz bir uygulama arıyorsanız tavsiye ederim.

Offline Music: Converter - MP3, internetsiz müzik dinlemeyi seven iPhone kullanıcılarına tavsiye edeceğim uygulamalarında başında geliyor. Telefonunuzdaki, buluttaki (Google Drive, Dropbox, OneDrive) ve internetteki videoları ücretsiz ve sınırsız olarak indirmenize imkan veren süper bir iOS uygulaması. İster YouTube videolarını indirip MP3 listesi oluşturun, ister Instagram, Facebook gibi sosyal ağlardan beğendiğiniz videoları indirin, ister SoundCloud’dan müziklerinizi indirin, isterseniz de tarayıcı üzerinden istediğiniz bir sitedeki videoyu telefonunuza indirin. Videodan sesi ayırma (çıkarma) konusunda da oldukça başarılı olan uygulama, MP3 dışında AAC, AC3, MP4, M4V, M4A, WAV, MOV gibi birçok multimedya formatını destekliyor.

Offline Music: Converter Özellikleri