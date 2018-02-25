Pati Birliği uygulamasını kullanarak sokak köpeklerinin ihtiyaçlarını iOS cihazlarınız üzerinden takip ederek karşılayabilirsiniz.

Sokak köpekleriyle hayvanseverleri buluşturan bir platform olan Pati Birliği uygulaması, köpeklerin ihtiyaç duydukları mama, su ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük kolaylık sunuyor. Köpeklere özel tasarlanan GPS özellikli tasmalar sayesinde harita üzerinden anlık konumlarına ulaşabileceğiniz uygulamada, yakınınızda bulunan köpeklerin yanına giderek ister besleyebilir, isterseniz de sevginizi gösterebilirsiniz.

Hasta veya başka bir sorunu olduğunu düşündüğünüz köpekler varsa uygulama üzerinden veterinerlerle bağlantıya geçebilmenizi de mümkün kılan Pati Birliği uygulamasında, istediğiniz köpeği sahiplenerek evinizi paylaşmaya bir adım atabilirsiniz. Barınaklarda ve diğer şehirlerde yaşayan sokak köpekleri için de yardımda bulunabileceğiniz Pati Birliği uygulamasında Çak Bi Pati derneğine ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Eğer siz de sokak köpeklerine yardımcı olmak ve onlara daha rahat bir yaşam sunmak isterseniz, Pati Birliği uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.