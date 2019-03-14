Pet Rescue Puzzle Saga, popüler mobil oyun Candy Crush Friends Saga’nın yapımcıları King’in yeni oyunu. Popüler geliştiricinin iOS platformunda da ücretsiz indirmeye açtığı yeni üçlü eşleştirme bulmaca oyununda tatlı hayvanları tehlikeden kurtarmaya çalışıyorsunuz. Evcil hayvanlar dışında egzotik hayvanlar, tembel hayvanların yer aldığı oyun, küçük - büyük herkese hitap ediyor.

Candy Crush oyunuyla bildiğimiz King’in mobil platforma çıkardıkları yeni oyun Pet Rescue Puzzle Saga adını taşıyor. Telefon ve tablette oynanabilen 3’lü eşleştirme oyununda Tilki Fern ile birlikte sevimli maceraya atılıyorsunuz. Hayvanları kurtarmak ve onları güvenli bir şekilde evlerine getirmek için uğraş veriyorsunuz. Klasik olarak aynı renkteki blokları bir araya getiriyor, güçlendiricilerle ortalığı şenlendiriyorsunuz. Kurtardığınız hayvanları ziyaret eder, onlarla ilgilenirseniz, güçlendirici, ekstra can kazanıyorsunuz.

Pet Rescue Puzzle Saga Özellikleri