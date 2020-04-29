Photo Editor uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirerek, birbirinden şık düzenlemeler ve kolajlar yapabilirsiniz.

iPhone ve iPad cihazlarınızdaki fotoğraflarınıza uygulayabileceğiniz yüzlerce farklı filtre, efektler ve çıkartmalar sunan Photo Editor uygulamasında, sosyal medyada herkesin dikkatini çekecek paylaşımlara imza atabilirsiniz. Filtreler, çıkartmalar, efektler, yazı tipleri ve daha birçok düzenleme aracını sizlere sunan Photo Editor uygulamasında fotoğraflarınızdan kolajlar da oluşturabiliyorsunuz.

Fotoğraflarınız üzerinde kesme, döndürme, netleştirme, bulanıklaştırma, pozlama, kontrast ve sıcaklık gibi ayarlamaları da yapabileceğiniz profesyonel fotoğraf düzenleme araçları sunan Photo Editor uygulamasında yüzlerce çeşit arka planı da kullanabilirsiniz. Birçok özelliği ücretsiz olarak deneyebileceğiniz Photo Editor uygulamasında, tüm özelliklere erişim için 54.99 TL ücret ödemeniz gerekiyor.

Uygulama özellikleri