Photo Scanner Plus uygulamasını kullanarak fotoğraflarınızı tarayarak dijital hale dönüştürebilirsiniz.
Photo Scanner Plus uygulaması ile iOS cihazlarınızdan fotoğrafları dijital arşivlere dönüştürebilirsiniz.
Günümüz teknolojisi sayesinde akıllı telefonlarımız üzerinden bile onlarca fotoğrafı anında çekebiliyoruz. Akıllı telefonların bu kadar yaygın olmadığı zamanlarda, basılı fotoğraflar kullanılıyordu ve imkanlar bu kadar fazla değildi. Eskiden çektirmiş olduğunuz nostaljik fotoğraflar varsa ve bunları eskimeden önce dijital kayıtlara dökmek istiyorsanız, Photo Scanner Plus uygulamasını sizlere öneriyoruz. Herhangi bir tarayıcı cihazına gerek duymadan, iPhone ve iPad cihazlarınız üzerinden fotoğraf taramanıza olanak tanıyan uygulama ile saniyeler içerisinde dijital versiyonu görüntüleyebilirsiniz.
Tek seferde birden fazla analog fotoğraf tarama seçeneği sunan Photo Scanner Plus uygulaması, fotoğraf albümlerinizi dakikalar içerisinde taramanıza olanak tanıyor. Fotoğraf filtreleriyle daha canlı fotoğraflar elde edebileceğiniz uygulamada, albümlerinize başlık ve tarih de ekleyebiliyorsunuz. Fotoğrafları dilediğiniz uygulama ile paylaşabileceğiniz Photo Scanner Plus uygulamasında, Keşfet bölümünü kullanarak diğer kullanıcıların fotoğraflarına da göz atabilirsiniz.
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