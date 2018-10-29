Photo Scanner Plus uygulaması ile iOS cihazlarınızdan fotoğrafları dijital arşivlere dönüştürebilirsiniz.

Günümüz teknolojisi sayesinde akıllı telefonlarımız üzerinden bile onlarca fotoğrafı anında çekebiliyoruz. Akıllı telefonların bu kadar yaygın olmadığı zamanlarda, basılı fotoğraflar kullanılıyordu ve imkanlar bu kadar fazla değildi. Eskiden çektirmiş olduğunuz nostaljik fotoğraflar varsa ve bunları eskimeden önce dijital kayıtlara dökmek istiyorsanız, Photo Scanner Plus uygulamasını sizlere öneriyoruz. Herhangi bir tarayıcı cihazına gerek duymadan, iPhone ve iPad cihazlarınız üzerinden fotoğraf taramanıza olanak tanıyan uygulama ile saniyeler içerisinde dijital versiyonu görüntüleyebilirsiniz.