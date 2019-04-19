@picn2k camera uygulaması ile iOS cihazlarınızdan birbirinden harika fotoğraflar çekebiliyorsunuz.

Seyahat etmeyi sevenlerin tatil anılarını ölümsüzleştirebileceği @picn2k camera uygulaması, diğer fotoğrafçılık uygulamaları ndan çok daha farklı bir tarzı sizlere sunuyor. Tasarımı Güney Kore’nin sevilen seyahat fotoğrafçısı Jongbeom Lee’ye ait olan @picn2k camera uygulamasında, sunulan filtreler seyahat deneyimlerinden ilham alınarak hazırlanmış.

Ülkelerle aynı ada sahip olan filtreler, bu ülkeleri yansıtan görünümlere sahip fotoğraflar elde etmenizi sağlıyor. Yeni oluşturulan filtreler de düzenli olarak @picn2k camera uygulamasına ekleniyor ve siz de fotoğraflarınıza bu filtreleri uygulayarak oldukça hoş fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Endonezya’yı temsil eden IN filtresi ile doğanın güzelliğini yansıtan renklere, Okinawa’yı temsil eden OK filtresiyle de adanın büyüleyici renklerini fotoğraflarınıza yansıtabilirsiniz. Çeşitli düzenleme araçlarını da sizlere sunan @picn2k camera uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza 12.99 TL ücret ödeyerek sahip olabilirsiniz.