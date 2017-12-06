PicsArt Animator, iPhone ve iPad cihazınızda animasyonlu GIF, karikatür hazırlamak için kullanabileceğiniz en iyi uygulama. Android tarafında 2017’nin en iyi uygulaması seçilen GIF ve video uygulaması, iOS platformunda ücretsiz olmasıyla şaşırtıyor. Çizgi film videoları veya hareketli fotoğraflar yapmak için ihtiyacınız olan tüm araçlar ücretsiz ve rahatsız edici reklamlar da çıkmıyor.

Hem iPhone hem de iPad’de kullanım kolaylığıyla dikkat çeken PicsArt Animator, ne kadar yaratıcı olduğunuzu gösterebileceğiniz en iyi uygulamalardan biri. Gelişmiş becerilere sahip olmayan biri bile olsanız rahatlıkla etkileyici animasyonlar hazırlayabilirsiniz. Üzerinde çalışacağınız fotoğrafını aktarın ve karalamaya başlayın. Fotoğrafınıza dilediğiniz kadar kare ekleme, düzenleme şansınız var. Animasyonlu çıkartmalar ve emoji’lerle süslediğiniz fotoğrafı sonrasında ister GIF olarak kaydedin, isterseniz de sosyal ağlarda paylaşın.

Gelişmiş çizim ve eskiz araçlarını ücretsiz sunan uygulama, oldukça başarılı. Animasyon hazırlayabileceğiniz basit ancak etkili sonuçlar veren ücretsiz bir uygulama arıyorsanız PicsArt Animator’ı tavsiye ederim.