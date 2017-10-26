Rakuga Cute uygulaması oldukça hoş efektler ve filtrelerle fotoğraflarınızı iOS cihazlarınız üzerinden düzenlemenizi sağlıyor.

Özellikle kadınların ilgisini çekeceğini düşündüğüm Rakuga Cute uygulaması, sunmuş olduğu araçlar ile birbirinden sevimli çalışmalar ortaya koyabilmenizi sağlıyor. Fotoğrafın orijinal çözünürlüğünü etkilemeden istediğiniz gibi düzenleyebileceğiniz uygulamada kolaj, kısmi renklendirme, mozaik gibi işleme araçlarının yanında neon, çerçeveler, gölgelendirme, desenli ve pastel kalemlerini sizlere sunuyor.

Fotoğraflarınızda kişilerin yüz rengini beyazlatabileceğiniz bir “ Güzellik Modu ” da bulunan uygulamada mozaik efektinin oldukça şık olduğunu söyleyebilirim. Uygulamanın alt kısmında bulunan kategorilere tıklayarak fotoğraflarınızı güzelleştirebileceğiniz Rakuga Cute uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri