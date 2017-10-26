Fotoğraflarınızı şık bir şekilde düzenlemek için birbirinden hoş filtreler ve efektler sunan Rakuga Cute uygulamasını kullanabilirsiniz.
Rakuga Cute uygulaması oldukça hoş efektler ve filtrelerle fotoğraflarınızı iOS cihazlarınız üzerinden düzenlemenizi sağlıyor.
Özellikle kadınların ilgisini çekeceğini düşündüğüm Rakuga Cute uygulaması, sunmuş olduğu araçlar ile birbirinden sevimli çalışmalar ortaya koyabilmenizi sağlıyor. Fotoğrafın orijinal çözünürlüğünü etkilemeden istediğiniz gibi düzenleyebileceğiniz uygulamada kolaj, kısmi renklendirme, mozaik gibi işleme araçlarının yanında neon, çerçeveler, gölgelendirme, desenli ve pastel kalemlerini sizlere sunuyor.
Fotoğraflarınızda kişilerin yüz rengini beyazlatabileceğiniz bir “Güzellik Modu” da bulunan uygulamada mozaik efektinin oldukça şık olduğunu söyleyebilirim. Uygulamanın alt kısmında bulunan kategorilere tıklayarak fotoğraflarınızı güzelleştirebileceğiniz Rakuga Cute uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Uygulama özellikleri
- Fotoğrafın çözünürlüğü etkilenmeden düzenleme
- Kullanıcı dostu kalemler ile rahat yazabilme
- Fotoğraflarda yüz rengini beyazlatan “Güzellik Modu”
- Kolaj, kısmi renklendirme, mozaik gibi işleme araçları
- Grafitti araçları
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