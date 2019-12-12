Rewound - Music Player, iPhone’u iPod olarak kullanmak isteyenler için yapılmış bir mobil uygulama.

iPhone’unuzda müzik dinlemek için Apple Music veya Spotify’ı kullanıyor ve “keşke iPod’um olsaydı, müziklerimi orada dinleseydim” diyorsanız, Rewound uygulamasını denemelisiniz. Ücretsiz indirip kullanabileceğiniz bu müzik çalarla iPhone’unuzu anında iPod Classic’e dönüştürebilirsiniz.

Apple’ın MP3/MP4 çaları iPod Classic’e hayran kaldınız ancak hali hazırda iPhone’unuz olduğundan satın almanın mantıklı olmadığını düşünüyorsunuz. Rewound bu noktada işinize yarayabilecek bir uygulama. Apple’ın onayın geçip App Store’da yayınlanan ücretsiz müzik çalar iPhone’unuzu iPod’a çeviriyor. Uygulamayı açtığınızda üst bölümde klasik gezinme menüsü altta müziği kontrol etmenizi sağlayan butonlar çıkıyor. Tam iPod görünümünü yakalayabilmeniz için Rewound Twitter üzerinden veya Film rulonuzdan bir fotoğrafı Skin olarak yüklemeniz ve “Winding-based navigation”ı açmanız gerekiyor.