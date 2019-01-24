School Alone, sese kulak vererek ilerleyebildiğiniz karanlık temalı sürükleyici bir korku kaçış oyunu. iPhone/iPad’de korku oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız oynamanızı isterim. iOS platformunda da ücretsiz, ufak boyutlu ve internetsiz oynanabiliyor.

İnternet bağlantısı gerektirmeyen korku temalı kaçış oyunu School Alone’da perili bir okuldasınız. Sesin geldiği noktayı bularak ilerliyorsunuz. Dolayısıyla kulaklığınızı takıp oynamanız gereken bir oyun. Oyun boyunca karşınıza birçok bulmaca çıkıyor. Zorluk düzeyi çok iyi ayarlanmış bulmacaları çözmekle uğraşmak dışında gizli objeleri bulmakla zaman harcıyorsunuz. Çıkış noktasına ulaşmak pek kolay değil. Sesi çok iyi takip etmelisiniz.

School Alone Özellikleri: