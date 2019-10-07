Sheep Patrol, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli deneyim sunan oyunlardan bir tanesi olan Sheep Patrol, renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Oyunda büyük bir koyun sürüsünü yönetiyor ve engellerden kaçarak bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Keyifli anlar yaşayabileceğiniz oyunda koyunların kaybolmaması için çaba sarfediyorsunuz. Becerilerinizi de sınayabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Renkli bir atmosfere sahip olan oyunda harika bir deneyim yaşayabileceğinizi de söyleyebilirim. Bu tarz oyunları seviyorsanız Sheep Patrol oyununu kaçırmayın.

Sheep Patrol oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.