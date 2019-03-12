Siri Shortcuts (Kestirmeleri): Uygulamalarınızla daha fazlasını yapın!
Shortcuts (Siri Kestirmeleri), iPhone ve iPad için kısayol oluşturma uygulaması. Uygulamaları daha hızlı kullanmanızı sağlayan kısayollar yaratmanıza izin veren Siri Shortcuts, Apple’ın uygulaması olup Türkçe dil desteğiyle geliyor. iOS 12 yüklü tüm mobil cihazlarda kullanılabiliyor.
iPhone / iPad cihazınızda akıllı asistan Siri’yi kullanıyor olun olmayın Shortcuts (Kestirmeler) uygulamasını indirmenizi tavsiye ederim. Normalde birkaç dokunuşla yapacağınız işleri tek dokunuşa indiren harika bir kısayol yaratma uygulaması. Kişiler, Takvim, Harita, Müzik, Fotoğraflar, Kamera, Anımsatıcılar, Safari, Sağlık ve diğer uygulamalar, Siri Kestirmeleri destekliyor. İşte Siri Kestirmeleri yapabileceğiniz birkaç şey:
- Sadece Siri’ye sorarak yol tarifi alma, tahmini varış zamanınızı gönderme, haberleri dinleme
- Sevdiğiniz bir kişiye arama yapan bir ana ekran simgesi ekleme
- Hareketli GIF’ler yapma
- Safari tarayıcı ya da başka bir uygulamadan paylaşma sayfasıyla PDF yapma
- Tek dokunuşla yakınınızdaki kafenin yerini öğrenme
- Dinlediğiniz bir şarkıyı tweetleme
- Bir web sitesindeki görsellerin tümünü kaydetme
- Çalma listesi oynatma
- Sağlık verilerini kaydetme
- Spotify - Apple Music çalma listesi çevirme
- Düşük güç modunda Uçak Modu ve internet bağlantısını kapatma, pil seviyesini düşürme
- Her web sitesi için dark mod etkinleştirme
- Direk Instagram Hikayeler ekranına gitme
- Duvar kağıdı önerileri alma
- Ve çok daha fazlası…
Siri Kestirmeleri ile yapabileceklerinizin bir sınırı yok. Kendi kullanımınıza göre kestirmeler yaratabilirsiniz.
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