Shortcuts (Siri Kestirmeleri), iPhone ve iPad için kısayol oluşturma uygulaması. Uygulamaları daha hızlı kullanmanızı sağlayan kısayollar yaratmanıza izin veren Siri Shortcuts, Apple’ın uygulaması olup Türkçe dil desteğiyle geliyor. iOS 12 yüklü tüm mobil cihazlarda kullanılabiliyor.

iPhone / iPad cihazınızda akıllı asistan Siri’yi kullanıyor olun olmayın Shortcuts (Kestirmeler) uygulamasını indirmenizi tavsiye ederim. Normalde birkaç dokunuşla yapacağınız işleri tek dokunuşa indiren harika bir kısayol yaratma uygulaması. Kişiler, Takvim, Harita, Müzik, Fotoğraflar, Kamera, Anımsatıcılar, Safari, Sağlık ve diğer uygulamalar, Siri Kestirmeleri destekliyor. İşte Siri Kestirmeleri yapabileceğiniz birkaç şey:

Sadece Siri’ye sorarak yol tarifi alma, tahmini varış zamanınızı gönderme, haberleri dinleme

Sevdiğiniz bir kişiye arama yapan bir ana ekran simgesi ekleme

Hareketli GIF’ler yapma

Safari tarayıcı ya da başka bir uygulamadan paylaşma sayfasıyla PDF yapma

Tek dokunuşla yakınınızdaki kafenin yerini öğrenme

Dinlediğiniz bir şarkıyı tweetleme

Bir web sitesindeki görsellerin tümünü kaydetme

Çalma listesi oynatma

Sağlık verilerini kaydetme

Spotify - Apple Music çalma listesi çevirme

Düşük güç modunda Uçak Modu ve internet bağlantısını kapatma, pil seviyesini düşürme

Her web sitesi için dark mod etkinleştirme

Direk Instagram Hikayeler ekranına gitme

Duvar kağıdı önerileri alma

Ve çok daha fazlası…

Siri Kestirmeleri ile yapabileceklerinizin bir sınırı yok. Kendi kullanımınıza göre kestirmeler yaratabilirsiniz.