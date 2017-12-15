SJCAM Zone uygulaması iOS cihazlarınız üzerinden SJCAM marka aksiyon kameralarınızı kontrol edebilmenizi sağlıyor.

Aksiyon kameraları son zamanlarda oldukça popüler olan ürünlerden biri. Özellikle Youtuber’ların vlog çekimlerinde kullanılan aksiyon kameraları, sualtı çekimlerinde de tercih ediliyor. SJCAM üreticisi de çeşitli özelliklerde birçok aksiyon kamerası modeline sahip. SJCAM Zone uygulaması da kameralarınızda çektiğiniz fotoğraf ve videolarınızı iPhone ve iPad cihazlarınıza anında indirerek sosyal medya veya mesajlaşma uygulamalarında paylaşmanızı sağlıyor.

Cihazlarınızı eşleştirdikten sonra dosyaları indirebilmenizin dışında, fotoğraf ve video çekimi de yapabilmenize olanak sağlayan SJCAM Zone uygulamasında video kalitesi, çekim döngüsü, ses kaydı, tarih damgası, beyaz dengesi ve pozlama gibi ayar seçeneklerini de düzenleyebilirsiniz.

Not: SJCAM Zone uygulamasını SJ4000 WiFi, SJ5000X, M20, SJ6 ve Ambarella serisi modellerde kullanabilirsiniz.