Gökyüzünde gördüğünüz yıldızları ve parlayan diğer cisimlerin ne olduğunu merak ediyorsanız SkyView Lite uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Yıldızlar, takımyıldızlar, gezegenler ve uyduları keşfedebileceğiniz oldukça başarılı bir uygulama olan SkyView Lite, Artırılmış Gerçeklik teknolojisi ile birlikte çok daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Cihazınızın konum özelliğini etkinleştirdikten sonra , uygulama içerisinde açılan kamerayı gökyüzüne tuttuğunuzda tüm cisimlerin isimlerini öğrenebilmeniz kolay hale geliyor.

Dilerseniz kamerayı kapatarak uzay boşluğunu görüntülüyormuş havası yakalayabileceğiniz SkyView Lite uygulamasında, GPS özelliğini kullanmadan da konum seçebiliyorsunuz. Ancak daha başarılı sonuçlar için GPS’i kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Yıldızların isimlerini ve takım yıldızları görüntülemek için ekranın ortasında yer alan halkayı yıldızların üzerinde bekleterek merak ettiğiniz detayları görüntüleyebilirsiniz. Eğer siz de gökyüzünü yeniden keşfetmek istiyorsanız, SkyView Lite uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.