Smash Z'em All, retro görselli zombi öldürme oyunu. İlk olarak iOS platformuna çıkış yapan oyunda yaşadığınız küçük kasabayı sarmaya çalışan zombilere karşı mücadele veriyorsunuz. Sadece kafalarından ölen zombilerin ardı arkası kesilmiyor. Refleksleri test edebileceğiniz bir mobil oyun arıyorsanız, zombili oyunları ayrıca keyifli buluyorsanız görsellerine bakmayın; indirin ve hemen oynamaya başlayın.

iPhone ve iPad cihazlarda oynanabilen zombi oyununda kasabanızı tek başınıza savunuyorsunuz. Puan toplamak için zombilerin kafasını basketbol potasından geçirmeniz gerekiyor. Sayıları bitmeyen zombi ordusuna karşı kendinizi komik silahlarla savunuyorsunuz. Beyzbol sopası, balta, golf sopası, gitar, kılıç ve daha birçok seviye atladıkça açılan silah sizi bekliyor. Hangi silahı seçtiğinizin pek fazla önemi yok. Dokunuşları yeterince hızlı yapmazsanız hayatta kalma şansınız yok. Zombilerle aranızda hiçbir engel yok.