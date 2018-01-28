Soundwave Art uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızda ses dalgalarını birer sanat eserine dönüştürebilirsiniz.

Yakınlarınıza çok özel bir hediye etmek için kullanabileceğiniz Soundwave Art uygulaması, özellikle ne dövmesi yaptırmak istediğine bir türlü karar veremeyenlerin ilgisini çekecek türden. Ses kaydı yaparak ya da bir videodan oluşturacağınız ses dalgalarını poster, tablo veya dövme gibi çalışmalara dönüştürebileceğiniz Soundwave Art uygulaması artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanıyor.

Hayatınızda sizin için önemli olan bir anıyı ölümsüzleştirmenizi kolaylaştıran ve kalıcı hatıralara dönüştüren Soundwave Art uygulamasında oluşturduğunuz çalışmaları, iş ortakları aracılığıyla sipariş edebileceğinizi de belirtelim. Çocuklarınızın seslerini, eşinizle veya sevgilinizle kaydettiğiniz bir kayıttan harika eserler oluşturabileceğiniz uygulamadan verdiğiniz siparişleri, yine Soundwave Art uygulaması üzerinden taratarak dinleyebilmeniz de mümkün. İster kendiniz için isterseniz de sevdikleriniz için zarif birer hediye oluşturmak istiyorsanız Soundwave Art uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.