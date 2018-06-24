Spellsouls: Duel of Legends, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil strateji oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda kıyasıya mücadele ediyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz harika bir mobil strateji ve rol yapma oyunu olan Spellsouls, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Yüksek kaliteil grafikleri ve MMORPG tarzı oynanışıyla dikkat çeken oyunda farklı ırka sahip karakterleri kontrol edebiliyor ve güçlerinizi sergiliyorsunuz. Reflekslerinizi çok iyi bir şekilde kullanmanız gereken oyunda kontrol ettiğiniz karakteri güçlendirerek rakiplerinize saldırıyor ve savunma yapıyorsunuz. Kendi takımınızı da kurabileceğiniz oyunda ticaret de yapabiliyorsunuz. Birbirinden heyecanlı maçlara dahil olmak için Spellsouls'u mutlaka denemelisiniz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız bağımlısı olabileceğinizi söyleyebilirim.

Spellsouls oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.