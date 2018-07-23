SSR - Super Speed Runner, hareketli müzikleri ve ses efektleriyle retro havasını yakalayan harika bir platform oyunu. Zorlu platform oyunlarını seviyorsanız kesinlikle oynamanızı isterim. Karanlık temalı siyah ve kırmızı renklerinden oluşan platformda tehlikeli bir yolculuk sizi bekliyor. Hızlanın, zıplayın ve kaçın!

Yan bakış kamera açısından oynanış sunan diğer deyişle iki boyutlu platform koşusunda bir küpün kontrolünü ele alıyorsunuz. Son derece hızlı ilerleyen siyah küpün kontrolünü hızı ayarlayarak sağlıyorsunuz. Tuzakları çok önceden görüp hızınızı ona göre ayarlamanız gerekiyor. Bazı tuzakları hızınızı keserek geçebiliyorken, bazı tuzakları hızınıza hız katarak atlatabiliyorsunuz. Hızınızı koruyarak geçebileceğiniz tuzaklar da var. Hızınızı ayarlamak kadar nerede zıplayacağınızı da bilmelisiniz. İkinci bir hakkınız yok!

SSR - Super Speed Runner Özellikleri: