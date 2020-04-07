Uzak Doğu lezzetlerini keşfetmek istiyorsanız SushiCo uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Türkiye’de birçok şehirde toplamda 20 şubeyle hizmet veren SushiCo, Uzak Doğu’nun lezzetlerini ayağınıza kadar getiriyor. Size en yakın SushiCo restoranlarını görebileceğiniz ve yol tarifi alabileceğiniz uygulamada, evden çıkmak istemiyorsanız online sipariş verebilmeniz de mümkün hale getirilmiş.

Çeşitli sushi lezzetlerini inceleyebileceğiniz, Uzak Doğu’nun en özel çaylarını kapınıza kadar getirtebileceğiniz SushiCo uygulamasında, promosyonları inceleyerek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Eğer siz de Uzak Doğu mutfağından yeni lezzetler keşfetmek istiyorsanız SushiCo uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

SushiCo restoranlarının bulunduğu konumlar; İstanbul’da Altunizade, Astoria, Bahçeşehir, Ataköy, Ataköy A Plus, Kanyon, Kemerburgaz, İşkule, Nişantaşı, Palladium, Suadiye, Ümraniye Meydan, Kavacık; KKTC’de Lefkoşa; Ankara’da Gaziosmanpaşa, Panora ve Gordion Avm; Antalya’da Lara ve Alanya, İzmir’de Alsancak.