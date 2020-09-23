Telve fal uygulaması olarak bilinse de fazlasını sunuyor. Ücretsiz burç yorumları okuma (günlük, haftalık, aylık), ücretsiz fal baktırma (kahve falı, el falı, yüz falı, tarot falı, melek kartı falı, katina falı), eğlenceli testler, burç uyumu, yıldız haritası çıkarma, yükselen burç hesaplama, hayatınızı değiştirecek günlük olumlamalar, kafanızdaki soruyu tahmin eden sihirli küre ve fazlası sizi bekliyor.

Telefondan kahve falı mı baktırmak istiyorsunuz? Fotoğrafını çekin, gönderin ve birbirinden yetenekli kahve falı falcılarının kahvenizi yorumlamasını bekleyin; yorumların uzunluğuna ve doğruluğuna hayret edeceksiniz! Tarot falı baktırmak mı istiyorsunuz? Kartlara enerjinizi aktarın, parmaklarınızı kartların üzerinde gezdirin ve rastgele üç tarot kartı seçin. Unutmayın, tarot falı en çok tutan fallardan biridir. Sadece kahve falı ya da tarot falı değil nokta atışı tespitler yapan katina falı, hayatınızı bir fotoğrafla çözüp geleceğiniz hakkında tavsiyelerde bulunan yüz falı ve el falı da baktırabilirsiniz. Üstelik dilediğiniz falcıdan dilediğiniz türden 3 ücretsiz fal baktırabilirsiniz. Burç yorumları mı almak istiyorsunuz? Günlük, haftalık ve aylık astroloji yorumları alabilirsiniz. Hoşlandığınız kişi veya sevgilinizle burç uyumunu mu merak ediyorsunuz? Burçlara göre aşk uyumu sayfasına göz atın. Eğlenceli aşk testi, ilişki testi, karakter testi, zeka testi de Telve’de sizi bekliyor. Yıldız haritanızın çıkarılmasını istiyor, yükselen burcunuzu merak mı ediyorsunuz? Telve’yi indirin, öğrenin!

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