Tempo uygulamasıyla iOS işletim sistemli cihazlarınızdan birbirinden yaratıcı videolar oluşturabilirsiniz.

Fotoğraf ve videolarınızdan yaratıcı videolar oluşturabilmenize olanak tanıyan Tempo uygulaması, yüzlerce yüksek kaliteli filtreyi sizlere sunuyor. Videolarınızı benzersiz hale getirecek özel geçiş efektleri de bulunan Tempo uygulamasında çoklu çekim desteği sayesinde filtreleri istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz.

Şık yüz çıkartmaları ve geniş ekran modu özelliklerini de sizlere sunan Tempo uygulamasında, oluşturduğunuz videoları sosyal medya profillerinizde ve anlık mesajlaşma uygulamalarında paylaşabilirsiniz. Siz de yaratıcı videolar oluşturmak ve bunları paylaşmak istiyorsanız Tempo uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri