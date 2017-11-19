Tractive GPS uygulaması evcil hayvanınızın kaybolma ihtimaline karşı onları harita üzerinden takip edebilmenizi sağlıyor.

iOS işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz Tractive GPS uygulaması kedi, köpek vb. evcil hayvanları olan kullanıcılar için gerçekten iyi düşünülmüş bir proje. Minik dostlarınızın kaybolmasından veya kaçmasından endişeleniyorsanız, önlem amacıyla Tractive GPS uygulamasını kullanabilirsiniz.

79.99 dolar ücretle satılan GPS cihazını satın aldıktan sonra iPhone ve iPad cihazlarınıza yükleyeceğiniz uygulama üzerinden evcil hayvanlarınızı haritadan gerçek zamanlı olarak takip edebilmeniz mümkün. Sanal bir çit alanı oluşturarak, bu alanın dışına çıkıldığında size uyarı gönderen uygulamada gezilen rotaları görebiliyor ve hatta daha önce gezdiği konumları da inceleyebiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri