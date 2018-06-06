Türk Kızılayı Mobil Bağış uygulaması, insani yardım faaliyetlerine bağışta bulunarak Kızılay’ın çalışmalarına destek olabileceğiniz bir uygulama. Maddi durumu yerinde olan her vatandaşın akıllı telefonunda bulunması gerektiğini düşündüğüm bağış yapma uygulaması, birçok kategoride bağış seçenekleri sunuyor. Yüksek ödeme güvenliği ile bağışlarınızı güvenle yapabiliyorsunuz.

Türk Kızılayı’nın bağışları aldığı resmi internet sitesinden çok daha pratik kullanım sunan Türk Kızılayı Mobil Bağış uygulamasına e-posta adresiniz, TC. Kimlik numaranız veya cep telefonu numaranızla giriş yapabiliyorsunuz. Hali hazırda Türk Kızılayı Bağış sitesine üyeyseniz aynı üyelikle mobil uygulamaya giriş yapabiliyorsunuz. Bağışlar, genel bağış, sosyal yardım bağışları, uluslararası bağışlar, filtre, zekat, adak, fidye gibi kategorilere ayrılmış. Türk Kızılayı, bağış ödemelerinin güvenliği SSL tabanlı 128-bit şifrelemeyle gerçekleştirildiğini önemle vurguluyor. Yaptığınız bağışlar Bağışlarım sayfasında toplanıyor. Buradan ne zaman, nereye, ne kadar bağış yaptığınızı görebiliyorsunuz.