Plarium Global Ltd tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Undersea Match & Build bir mobil bulmaca oyunudur.

İki farklı mobil platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Undersea Match & Build ile denizin dibinde bir kasaba kurmaya çalışacağız. Aslında eski bir ksaba olan ve yıkık olan Alfred’i tekrar inşa edecek, süsleyecek ve eski ihtişamlı günlerine yeniden çevireceğiz. Görkemli bir kasaba yaratmaya çalışacağımız oyunda zorlu ve eğlenceli bulmalacar da karşımıza çıkacak. Oyuncular bu bulmacaları çözerek oyun içerisinde kasabayı kurmaya çalışacaklar.

Sevimli deniz altı karakterleri ile dost olacağımız oyunda oldukça renkli içerikler bizleri bekliyor olacak. Aksiyon ve gerilimden uzak olan yapımda oyuncular hem bulmaca çözecek hem de eğlenceli anların tadını çıkaracaklar.

İnternet gerekirmeden oynanabilen yapım ücretsiz olarak şuan 100 bin oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi eğlenceler dileriz.