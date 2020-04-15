Urla Belediyesi uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan e-belediyecilik hizmetlerine erişim sağlayabilirsiniz.

Urla’da yaşıyorsanız ve yaşadığınız ilçedeki güncel haberler, duyurular ve kültür-sanat etkinlikleri nden haberdar olmak istiyorsanız Urla Belediyesi uygulamasını kullanabilirsiniz. Belediyeye iletmek istediğiniz istek, öneri ve şikayetleri de kolayca gerçekleştirebileceğiniz Urla Belediyesi uygulamasında, bulunduğunuz durağa yaklaşan otobüsleri ve hareket saatlerini görüntüleyebiliyorsunuz.

Anlık su kesintileri duyuruları, nöbetçi eczaneleri görüntüleme, Urla fotoğrafları ve belediye meclisi oturumlarını izleme gibi özellikler de sunan Urla Belediyesi uygulaması, oldukça hoş ve sade bir arayüzle donatılmış. Siz de yaşadığınız ilçedeki güncel haberler, duyurular ve etkinliklerden anında haberdar olmak, e-belediye hizmetlerinden faydalanmak istiyorsanız Urla Belediyesi uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri