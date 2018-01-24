Vestel Sesli Tarifler uygulaması yemek tariflerini sesli olarak anlatıyor ve ses komutlarıyla yönlendirilebiliyor.
Vestel Sesli Tarifler uygulaması birçok yemek tarifini iOS cihazlarınızdan sesli bir şekilde sizlere anlatıyor.
Yemek yapan hanımların ve beylerin işini kolaylaştıracağını düşündüğüm Vestel Sesli Tarifler uygulaması, tarifleri sesli anlatması ve ses komutlarıyla yönlendirilebilmesiyle öne çıkıyor. Tarif defteri, mobil veya masaüstü cihazlarınızdan yemek tariflerine bakarken aynı anda yemek yapma zorluğunu ortadan kaldıran uygulamada, tüm tarifleri sesli bir şekilde dinleyebilirsiniz.
Yemek tariflerini devam, ileri ve tekrar gibi sesli komutlarla yönlendirmenize de izin veren uygulamada çorbalar, tatlılar, mezeler, içecekler ve daha birçok kategoride yemek tariflerine ulaşabilirsiniz. Yemek tariflerini yazılı olarak da inceleyebileceğiniz Vestel Sesli Tarifler uygulamasında işinize yarayacak ipuçları ve servis önerilerine de ulaşabilirsiniz. Eğer siz de yemek tariflerini dinlerken bir yandan yemek yapmak istiyorsanız Vestel Sesli Tarifler uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.
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