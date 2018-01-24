Vestel Sesli Tarifler uygulaması birçok yemek tarifini iOS cihazlarınızdan sesli bir şekilde sizlere anlatıyor.

Yemek yapan hanımların ve beylerin işini kolaylaştıracağını düşündüğüm Vestel Sesli Tarifler uygulaması, tarifleri sesli anlatması ve ses komutlarıyla yönlendirilebilmesiyle öne çıkıyor. Tarif defteri, mobil veya masaüstü cihazlarınızdan yemek tariflerine bakarken aynı anda yemek yapma zorluğunu ortadan kaldıran uygulamada, tüm tarifleri sesli bir şekilde dinleyebilirsiniz.