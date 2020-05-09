Virtuoso Piano Free 3

Dünyanın en popüler Multi-Touch piyanosu olan Virtuoso, şaşırtıcı yeni özellikleriyle geri döndü. Büyük beğeni toplayan uygulama üzerine inşa edilmiş, şimdiye kadar gördüğünüz en güzel piyano sesine sahip ve iOS işletim sistemi kullanıcıları için ücretsiz. iPhone, iPod touch ve iPad kullanıcıları için geliştirilmiş uygulama ile her zaman her yerde kolaylıkla piyano çalabilirsiniz.

Eşi görülmemiş ses kalitesi ile Virtuoso Piano 3, müziğin temellerini öğrenmek ya da sadece eğlenmek için mükemmel bir uygulama. Sınıfının en hızlı işleme motoru olan TrueVelocity 2'ye sahip Virtuoso Piano 3 ile sert bağlantılar artık çok daha yüksek ve yumuşak bağlantılar artık çok daha yumuşak.

Apple TV ve AirPlay cihazlarının hoparlörlerine wireless ile bağlanarak, şarkılarınızı sevdiklerinizle, ailenizle paylaşabilmenize olanak tanıyan uygulama, 4 farklı piyano seçeneği sunuyor; klasik konser piyanosu, kırık bir pub piyanosu, elektrikli piyano ve eski bir radyo piyanosu.

88 örneklenmiş piyano tuşu, 7 enstrüman (gitar dahil), ayarlanabilir destek, TrueVelocity 2 ile gerçek piyano sesi, isteğe bağlı çift klavye (yalnızca iPad), düet modu (yalnızca iPad), yardımcı etiketler, yumuşak mod, AirPlay desteği ve çok daha fazlasına sahip olan Virtuoso Piano 3, iOS kullanıcıları için ücretsiz.