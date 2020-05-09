Virtuoso Piano Free 4

30 milyondan fazla kullanıcıya sahip, ödüllü piyano uygulaması Virtuoso Piyano çok daha iyi özelliklerle Virtuoso Piyano 4 olarak iOS işletim sistemi kullanıcıları için yayında. Eşi görülmemiş ses kalitesine sahip piyano uygulaması ile piyano çalmayı öğrenmek son derece kolay. 8 enstrümana sahip olan uygulamada, enstrümanlar tamamen gerçek sesler ile kayıt altına alındı. Bu sayede bir uygulama ile gerçek bir piyanoyu çalıyormuşsunuz hissine sahip olacaksınız.

iOS 8.0 veya üst sürümüne sahip bir cihaz için geliştirilen Virtuoso Piyano 4 uygulaması kütüphanesinde çok sayıda seçenek bulunuyor. CD kalitesinde sese sahip olabileceğiniz uygulama ile akustik kontrolü yapmanız da mümkün. MIDI ile piyano çalmanıza da olanak tanıyan uygulama, Bluetooth LE üzerinden, wifi üzerinden ya da uygulama üzerinden MIDI seçenekleri sunuyor.

Hata düzeltmelerine ve çok daha iyi bir performansa sahip yeni versiyon, gerekli olan depolama alanını da minimuma indiriyor ve diğer uygulamaların arka planda çalışmasına izin veriyor.

Çok daha iyi bir performansa sahip olan Virtuoso Piyano 4 ile kolaylıkla piyano çalmasını öğrenebilir, ailenizle keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.